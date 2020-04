Mandi podría salir por 15 millones y el Lyon acecha

Mandi podría volver a la Ligue 1. El Olympique de Lyon está dispuesto a acogerle y él podría salir del Real Betis por una cantidad cercana a los 15 millones de euros. Es lo que afirma 'France Football'. Su contrato actual acaba en 2021.

Aun así, la directiva verdiblanca tiene la intención de sacar más dinero por él. Si bien el precio que se le ha puesto concuerda con su valor de mercado (12,5 millones), el club confía en sacar algo más de dinero en caso de venderle.

Los 'gones' no se caracterizan por no tener capital, conque, en caso de que haya negociación, puede que hagan una propuesta superior a la cifra que hay en mente. Eso sí, de momento, no han llegado ofertas formales al Benito Villamarín.

Sea como sea, el Betis obtendrá bastante margen de beneficios por esta operación. Mandi llegó a la Liga Española por poco menos de tres millones de euros y ha crecido en el campo, además de revalorizarse en el mercado de fichajes.