"¿Mané y Salah, amigos? No creo..."

Crouch cree que la relación Salah-Mané no debería afectarles en el césped. AFP

Peter Crouch, ex jugador, habló sobre Mohamed Salah y Sadio Mané en 'Daily Mail'. Atendió a las preguntas de los lectores del rotativo y, en una de ellas, le preguntaron por la relación de los atacantes del Liverpool. "No creo que sean amigos, pero no importa", dijo.