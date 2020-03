"Veo Netflix, juego a la consola, leo y evito cruzarme con mi familia"

Estar en cuarentena es duro, incluso para un futbolista que tiene todo tipo de ventajas a su alcance. Mangala cuenta cómo vive su aislamiento desde que le dijeron que padece coronavirus.

"El pasado viernes, en el club, hicimos unos test. Fueron simples [extractos nasales]. Tenía cero síntomas, estaba como siempre. Cuando el domingo por la mañana el doctor me dijo que era positivo, me quedé en estado de shock. Pensaba que era una broma. Pero cuando me comentaron las medidas de confinamiento, de 15 días, que debía alejarme de mis niños me di cuenta de que no era una broma", relata el defensa en 'L'Equipe'.

El Valencia asegura que el 35% de la plantilla se ha expuesto al virus. Mangala lo está viviendo de la siguiente manera. "Estoy confinado en mi casa. Tengo la suerte de tener una casa en la que puedo estar aislado de mi familia. Hay un piso en el que estoy yo y en el de arriba está mi familia. Evitamos al máximo cruzarnos. Durante el día es simple porque la enfermedad no tiene efectos en mí. Tengo cero síntomas y puedo entretenerme, hacer gimnasia. Nos han dado un programa físico. Con una máscara salgo al jardín para seguir entrenándome. Y después miro documentales, películas, juego a la cónsola, miro Netflix, leo también...", señala.

Ya confirmó Mangala en sus redes sociales que padecía del COVID-19.