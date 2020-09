¡'Manita' de Seattle Sounders a San Jose Earthquakes en 33 minutos!

El único encuentro de la MLS de este jueves fue uno de los mejores tras el reinicio de la competición, ya que Seattle Sounders le endosó una 'manita' a San Jose Earthquakes en apenas 33 minutos.

Los locales salieron como auténticas motos y a los cuatro minutos abrieron el marcador. Morris entró como Pedro por su casa -nadie le salió al paso- y batió con facilidad a Vega.

Jordan Morris doing Jordan Morris things. @SoundersFC take the early lead! #SEAvSJ pic.twitter.com/H63MYDbvGr

Ya en el 12', Ruidíaz inició su cuenta goleadora tras la asistencia de Lodeiro, que sentó incluso al portero rival. El peruano solo tuvo que empujar el balón al fondo de las mallas.

No hubo tiempo para pestañear cuando llegó el tercero. Leerdam entró completamente solo por la derecha y cruzó con la zurda para superar a Vega.

THREE within the first 15 minutes for @SoundersFC! #SEAvSJ pic.twitter.com/OSwLISoCfl