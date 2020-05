Manoli Romero espera que no haya cuatro descensos en Primera

La presidenta del Sporting Huelva, Manoli Romero, ofreció unas declaraciones en 'Canal Sur' para repasar el momento que está viviendo el fútbol femenino con la crisis económica provocada por el coronavirus.

"La temporada ha llegado a su fin, no de la manera que nos gusaría que hubiera llegado, que sería en el campo. Eso significaría que no había una pandemia. Era algo tan grave, que supongo que la decisión estará tomada de acuerdo a lo que dice el ministerio de sanidad", comentó.

"Ya nos queda dar vacaciones y que las jugadoras puedan estar con sus familiares, que ha sido un tiempo muy duro, sobre todo para las de fuera", añadió Manoli.

Además, también analizó la situación económica del club: "Hay que planificar en el tema económico y deportivo. En lo económico sabemos que es lo que es por la pandemia, tenemos que luchar como siempre por seguir un año más en Primera y sacar el presupuestos. Encontrar los apoyos públicos y privados, sobre todo los privados, que se sumen al proyecto del fútbol femenino".

Y añadió: "Planificar plantilla y temporada, con las dificultadaes añadidas que estamos teniendo, es un tema de salud muy grave y que esta por encima de todo. No sabemos aún cuando comienza la temporada, no sabemos fechas, no creo que sea como siempre, será más adelante. Estaremos a la expectativa y esperando lo que la federación nos comunique".

"Sabemos que es una liga de 18, pero no sabemos el sistema de descenso. Esperemos y deseamos que continúe en 18 y no desciendan cuatro, pero eso con el paso de los días ya la federación nos comunicará todas las decisiones", sentenció.