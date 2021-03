Manolo Gaspar insistió en la incertidumbre del futuro del Málaga

Stefan Scepovic fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Málaga. Manolo Gaspar acompañó al delantero y respondió algunas preguntas sobre la actualidad y el futuro del club blanquiazul.

En esto último reparó el director deportivo y dejó claro que, a día de hoy, la incertidumbre rodea los planes del próximo proyecto: "No sabemos el límite salarial que vamos a tener. Se hace complicado poder planificar porque no es fácil. Estamos preparados y con el trabajo hecho para, cuando sepamos la cifra, ir cerrando cosas".

"Una dirección deportiva está constantemente trabajando y a la espera de tener herramientas. De momento, no tenemos noticias. Espero tenerlas cuanto antes para poder llegar a tiempo a muchas cosas", agregó.

Sobre Scepovic, Manolo Gaspar confirmó que la Federación Japonesa ya ha mandado el transfer: "El CTI del jugador ya ha llegado y la verdad es que no ha sido fácil por el cambio horario. También agradecer a Stefan la presión que ha metido por su parte con su antiguo club. Ya tenemos el CTI y ahora solo faltan las herramientas de LaLiga. No tiene que haber problemas para que esté disponible este domingo".

Por último, habló del objetivo del Málaga este curso: "Me encantaría decirle a Pellicer que tenemos que meternos en Champions y que es nuestra obligación. Pero no cambia nuestro discurso, lo que debemos hacer es mantener las buenas sensaciones que tenemos desde hace unos cuantos partidos, que no es fácil y conseguir nuestro objetivo que, lo digo una vez más, es mantener la categoría matemáticamente. Y después, una vez de conseguirlo, si seguimos teniendo una dinámica, a disfrutar y a ver hasta donde llegamos. Objetivo principal, permanencia".