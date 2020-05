Manolo pidió ayuda para comer para no tener que "vender el bombo"

Manolo Cáceres Artesero es su nombre en casa. Una vez que cruza la puerta, es Manolo el del bombo. El aficionado número uno de la Selección Española, un mito en las gradas desde hace décadas. El ciudadrealeño hizo un llamamiento este viernes porque la crisis del coronavirus le tiene contra las cuerdas y podría verse abocado a vender su bien más preciado.

"Voy a tener que vender el bombo para poder comer. Siempre he dicho que jamás lo vendería, pero en algunas ocasiones me han ofrecido dinero por él y podría subastarlo... no sé qué haré", comentó entre sollozos en 'CV Radio'.

Hablamos de un tipo que solo se ha separado de su célebre instrumento cuando se lo robaron durante unas horas. Pero es que la situación le está superando, según denunció.

"Estoy sin ingresos porque el bar está cerrado, con 800€ de pensión y 420 de hipoteca". Ya tenía su famoso bar situado en Valencia a la venta, aunque aún funcionaba con él al mando. Pero ahora ha tenido que cerrarlo porque ha perdido "mucho dinero estos últimos meses por no poder abrir".