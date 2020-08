Mantener el bloque en Primera, clave para Pedro López

Con la experiencia de sus casi 240 partidos en Primera División, Pedro López afronta su regreso a la máxima categoría con la camiseta de la SD Huesca y la palabra que más repite es "ilusión".

"Hay buen grupo. Tenemos la base del pasado año, con un cuerpo técnico que conoce a la plantilla, y nosotros al cuerpo técnico. Eso es una ventaja. A partir de allí, solo nos queda seguir compitiendo al máximo nivel, afrontando cada partido como si fuera el último. En Primera es lo que hay que hacer. Nadie regala nada, por lo que tendremos que pelear con nuestras armas", ha dicho el lateral derecho.

López aconseja a sus compañeros más jóvenes que se tomen la categoría con "mucha ilusión, que disfruten y sobre todo, que lo valoren, porque alcanzar la Primera no es fácil. No es nada fácil llegar, y una vez que hemos hecho lo difícil, tenemos que aprovechar. Ya no solo cada partido, sino cada entrenamiento".

"Es importante que se mantenga el bloque. Luego vendrán más compañeros, pero el bloque está por encima de las individualidades. Por encima de todo. A los que vengan, les haremos saber eso. Lo importante es el equipo, el respeto al compañero, como la forma para poder competir el finde", añade.

En su opinión, la línea a seguir para la nueva temporada es no cambiar nada del año pasado: "Fuimos muy competitivos, competimos todos los partidos. En el aspecto físico hemos venido muy bien, y no creo que haya que cambiar mucho. Trabajar como lo estábamos haciendo. Está claro que los rivales te van a exigir más, pero hay que seguir en la línea del año pasado".

El equipo completa este viernes la primera semana de entrenamientos con el primer partido amistoso de pretemporada ante el RCD Espanyol, en una pretemporada que para todos va a ser más breve que en otras ocasiones.

"Es una situación atípica, con solo 14 días de vacaciones. Pero es como todas, con todos enchufados e ilusionados, y con ganas de que comience la temporada, a seguir trabajando para cargar las piernas", concluye.