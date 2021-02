Mantener la confianza intacta, la clave de Yuri para volver a marcar

La confianza es uno de los factores determinantes para el capitán de la SD Ponferradina, el brasileño Yuri de Souza, bigoleador ante el AD Alcorcón (2-0), en el buen momento del conjunto berciano, séptimo clasificado con 37 puntos a tan solo tres de las plazas de fase de ascenso.

"La confianza que nos da el entrenador es espectacular y por eso salen las cosas bien; todos aportamos y eso se nota, los que entran desde el banquillo van todos a una", aseguró el veterano jugador, que con los dos tantos ante el equipo alfarero alcanzó como máximo realizador de su equipo en la presente temporada al centrocampista Oscar Sielva.

Hasta ahora, el 'mago de Maceio' tan solo había anotado tres goles, y había sido también protagonista en la última victoria local de la Deportiva, la que cerró 2020 ante el Real Oviedo (1-0), aunque entonces no pudo redondear la faena como en El Toralín al errar una pena máxima que sí transformó ante el conjunto de Juan Antonio Anquela.

"Si soy sincero no le había dado muchas vueltas a la situación, quizá por edad o experiencia, pero como dijo el entrenador, con trabajo se consiguen cosas y siempre he insistido en que lo más importante es el equipo, pero aunque me guste marcar goles no le había dado muchas vueltas ni me preocupaba", aseguró en su comparecencia telemática.

Yuri mantuvo el discurso implantado en el equipo blanquiazul de no plantearse mayores retos hasta que no se asegure el primero objetivo que, de momento, no es otro que la permanencia.

"El año pasado tuvimos que esperar hasta el final y se sufrió muchísimo y no queremos pasarlo otra vez, por eso no se va a pensar ni a hablar de otra cosa hasta que se logre la permanencia", ha recalcado.

"Quien piense lo contrario se equivoca y estaremos todos encima para decíselo", ha zanjado.