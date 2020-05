Manu García cree que la pandemia unirá más al Sporting

El centrocampista del Sporting Manu García, una de las perlas de la cantera rojiblanca e internacional Sub 21, considera que lo vivido durante la pandemia ha permitido conocerse mejor "a nosotros mismos" y "ayuda a seguir creciendo" antes de agradecer el trabajo del preparador físico, Fran Albert, "por el apoyo extraordinario que ha prestado a todos los jugadores".

Para Manu García todas estas semanas de trabajo en casa ha servido para que los futbolistas hayan mostrado "responsabilidad, porque no había nadie encima para que te controlara".

"Tenía muchas ganas de volver a Mareo y la verdad es que somos unos privilegiados por poder volver a entrenar aquí", aseguró el canterano, que reconoce que "la primera semana fue un poco extraña porque solo podías ver a los compañeros de lejos".

Al igual que el entrenador, Miroslav Djukic, lo manifestó el pasado lunes, el centrocampista rojiblanco asegura que "hay que ser ambiciosos, porque quedan once jornadas en las que puede ocurrir de todo" y recuerda que el equipo estaba en un buen momento cuando se produjo la suspensión de la liga "y hay que continuar en esa misma línea".

Manu cree que "no es como si fuera una temporada nueva, porque no hay jugadores nuevos, pero son once partidos nuevos y te puede ir bien o mal".

"Estábamos haciendo las cosas bien y hay que seguir trabajando para seguir hacia arriba", apunta.

El Sporting probablemente tenga que hacer algún traspaso para cuadrar las cuentas al final de la presente temporada y Manu García es el principal candidato a ello, no en vano es internacional y uno de los hombres que probablemente integrarían la selección olímpica en el caso de que los Juegos se hubieran celebrado.

"No es fácil estar en esa lista, porque hay mucha competencia, ahora habrá que esperar a la celebración el año que viene, pero sigo teniendo la misma ilusión", señaló el jugador cuando se le preguntó por esta situación.