Manu García espera a un Albacete peligroso

El centrocampista del Sporting Manu García afirmó que, a pesar de la derrota el domingo contra Las Palmas, el vestuario "está bien", ha analizado lo que ha pasado en el encuentro y toda la plantilla tiene la cabeza en el partido del jueves ante el Albacete.

El Sporting perdió frente a Las Palmas un partido en el que se había adelantado con un 0-2 en la primera parte, lo que para Manu García "son cosas que pueden pasar".

"Da rabia, fueron 15 minutos para olvidar en el inicio de la segunda parte en la que nos empataron. Pudimos hacer el tercero y al final lo marcaron ellos en una contra".

El internacional rojiblanco rechazó que la culpa del "bajón" del equipo en la segunda parte haya sido el cansancio y señaló que "el jueves hay otro partido, que es lo bueno que tiene un calendario apretado".

"Hay que aprender a manejar los resultados y no hablo de especular. Con un 2-0 a favor y fuera de casa hay que saber frenar al rival y que no juegue cómodo. Son cosas que se aprenden y que esperemos no vuelvan a pasar", manifestó el joven centrocampista, que destacó que "es algo que les ha pasado a todos, incluso a los equipos más grandes".

Por otro lado, García rechazó que esté siendo objeto de la persecución de los rivales, ya que es uno de los jugadores que más faltas recibe de toda la categoría.

Para el rojiblanco, lo importante en estos momentos es que el Sporting, que "ya ha sumado 27 puntos, está arriba y con un partido en casa, que es la oportunidad de seguir enganchado arriba".

Sobre su próximo rival, el futbolista destacó que "el Albacete será peligroso, porque viene de dolido, y está en un momento feo, pero tiene gente muy buena y en cualquier momento te pueden hacer daño".