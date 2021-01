Manu Vallejo despide al venerable Alcorcón de la Copa

No habrá 'Alcorconazo' en esta Copa del Rey 2020-21. Se dieron las condiciones: el Alcorcón recibió la visita de un Primera, con Juan Antonio Anquela en el banquillo, su rival vestía de blanco... pero no fue posible. Quizás, la diferencia radicó en que en aquel 27 de octubre de 2009 los 'alfareros' tenían en aliento de sus aficionados en la grada de Santo Domingo.

Y frente al Valencia, ni Santo Domingo ni afición: nieve, nieve y más nieve. El combinado dirigido por Javi Gracia, en silencio y sin llamar la atención, continúa dando pasos hacia delante en la Copa del Rey. Y es que a pesar de las dificultades deportivas y en las oficinas de Mestalla, los 'che' siguen siendo los vigente campeones hasta que se dispute la final Real Sociedad-Athletic.

Fue Manu Vallejo el protagonista del encuentro de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el artífice de que el Valencia se haya clasificado para los octavos de final. El delantero chiclanero cabalgó para regalar el primero y sentenció el partido a falta de diez minutos para el final con la colaboración de Samu Casado.

Los 'alfareros' no obstante, comenzaron el partido con ganas de dar la campanada, aunque su fútbol y, sobre todo, sus fallos defensivos, no les acompañaron. Llegó el primero de un saque de esquina a favor de los locales. La falta de contundencia y, sobre todo, el no acabar la jugada, le permitió al Valencia adelantarse en el electrónico.

Fue el ya mencionado Manu Vallejo el que recogió el balón por el costado diestro, se pegó un carrerón de 60 metros y regaló el 0-1 en bandeja de plata al prometedor Koba Koindredi, que solo tuvo que poner el interior para celebrar el primero. Y si la nieve rodeaba el campo, el tanto del francés congeló todavía más el ritmo del partido.

No fue hasta después del paso por los vestuarios el momento en el que el Alcorcón, que estaba a solo un gol de la igualada, creyó en sus posibilidades de eliminar al conjunto valencianista. Pero el gol no llegó en el mejor momento del equipo local: Cristian Rivero dejó a Reko, Sosa y José Castro con la miel en los labios con sendas intervenciones.

El reloj continuaba avanzando y, tras el habitual carrusel de cambios, los 'che' volvieron a dar ganar terreno y a instalarse en el balcón del área rival. Y lo intentaron hasta que Manu Vallejo, después de un disparo de Uros Racic a la madera, firmó el segundo tanto de falta directa. Su golpeo fue por el palo de Samu Casado, que dio el mortal paso hacia el centro y se quedó corto.

Ni con los dos goles de desventaja le perdió la cara el Alcorcón al partido. Los de Anquela lo intentaron una y otra vez, pero el Valencia, como ya ha demostrado varias veces esta temporada en Liga, hizo gala de su capacidad de sufrimiento para asegurarse su presencia en el bombo de los octavos de final de la Copa del Rey: el vigente campeón sigue vivo.