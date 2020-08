Manuel Vizcaíno cargó contra Pina por la "falsedad" de su querella

La última información de 'El Mundo' sobre la guerra Vizcaíno-Pina señala que el presidente del Cádiz tendrá que declarar como investigado en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla.

Será el próximo 20 de octubre, algo que se ha dado a conocer después de que se admitiera a trámite una querella de Enrique Pina, antiguo accionista de la sociedad 'Locos por el Balón', la cual compartían. Pina le acusa de apropiación indebida y administración desleal.

El presidente del Cádiz ha emitido un comunicado oficial al que ha tenido acceso 'AS' para defender de esas acusaciones y señalar la "total falsedad" del contenido de esa querella.

"Comunicado de Manuel Vizcaíno Fernández.

Como Presidente y Consejero Delegado del Cádiz Club de Fútbol, y Administrador Único de Locos por el Balón, quiero realizar las siguientes matizaciones:

- Como viene siendo habitual por parte del señor Pina, sus pronunciamientos resultan ser una mera continuidad de la conducta maliciosa, sesgada e interesada que le caracteriza. En este caso, y faltando nuevamente a la verdad, saca de contexto un fragmento de uno de los numerosos procedimientos que tenemos interpuestos, aún en fase de instrucción, y que se limita a reflejar el contenido de su propia querella. Nada extraño, viniendo de quien se encuentra procesado por la Audiencia Nacional, al menos por tres tipos penales concurrentes.

- En efecto, la noticia aparecida hoy, no es más que la continuación de la realizada el 12 de diciembre del pasado año, sobre la situación meramente inicial de una querella interpuesta por el señor Pina, que a buen seguro, por la absoluta falsedad de su contenido, quedará archivada en su momento procesal oportuno.

- No ocurre así respecto a otros procedimientos penales interpuestos por quien suscribe contra el mencionado ex Consejero del Cádiz C.F., y que a buen seguro, dejaran en evidencia los reiterados ilícitos penales cometidos por el Sr. Pina, lo que no hace sino reforzar la decisión del Consejo de Administración del CCF de cesarle en todos sus cargos, posteriormente ratificada por la Junta General de Accionistas.

- Por otra parte, la referencia al embargo de las acciones del CCF que ostenta Locos por el Balón, S.L., está obviamente desfasada temporalmente, ya que la Audiencia Provincial de Sevilla puso al Sr. Pina y su sociedad instrumental, Calambur, en su sitio, al revocar y levantar dicho improcedente embargo, y condenarle en las costas del juicio.

- La consecuente falta de protagonismo del señor Pina en los recientes logros deportivos de la Entidad, le está llevando a estos pronunciamientos temerarios, producto de su propia frustración y nerviosismo. Afortunadamente, los que luchamos y trabajamos por el Cádiz Club de Fútbol, abogamos por disfrutar del ascenso a LaLiga Santander, con la convicción de que el tiempo seguirá poniendo a cada uno en su sitio.

Manuel Vizcaíno Fernández

Administrador único de Locos por el Balón S.L. y presidente del Cádiz C.F. S.A.D".