Manzanara deja el Levante; está cerca del Numancia

Manzanara ya no forma parte del Levante. Su desvinculación fue oficializada por el club en un comunicado formal. Lo más probable es que, en los próximos días, se confirme su fichaje por el Numancia, de lo que informó 'AS' pero que todavía no está confirmado.

"Fran Manzanara deja de ser jugador del Levante UD. El centrocampista se comprometió con el club de Orriols en 2016 para reforzar al Atlético Levante UD en Segunda División B", explicó la entidad granota en el escrito en el que se despidió de él.

En la pasada temporada, el jugador militó cedido en la Ponferradina, donde fue bastante importante. Formó parte de 23 encuentros de los que fue titular en 16. Creció mucho de la mano de Bolo, que no ha contado con él de nuevo para el curso recién empezado.

En caso de que acabe firmando por el Numancia, dará un paso atrás que podría servirle para tomar impulso. Goza de bastante experiencia en la categoría de plata y, en la de bronce, podría convertirse en uno de los fichajes más destacados del mercado de fichajes.