Mapi, cansada de que no haya VAR en el femenino, estalló en las redes

Tras quedar eliminada de la Supercopa de España Femenina a manos del Atlético de Madrid, Mapi León estalló en su cuenta oficial de Twitter, y con razón...

Y es que la central internacional española del Barcelona tampoco entiende cómo en un partido de tal magnitud sigue sin haber VAR, un videoarbitraje que hubiera corregido los errores arbitrales de bulto que se dieron en la semifinal.

Los tuits de Mapi llegaron después de que Twitter echara a arder tras dos penaltis claros no pitados a favor del Barça. En cambio, sí que se señaló una pena máxima a favor de las rojiblancas.

Tras compartir en Twitter el posible penalti a Alexia Putellas y la mano clara dentro del área de la segunda mitad, la de Zaragoza publicó: "Que hemos tenido para meterlas y no lo hemos hecho, sí. Pero que se debería mejorar mucho este tema, también. Tenéis que ir más allá del tweet en sí. Creo, y corregidme si me equivoco, que nos (y hablo del fútbol femenino) esforzamos y trabajamos mucho para seguir creciendo. Un día los errores favorecerán al rival y otro día me favorecerán a mí, pero esto no nos ayuda".

Y añadió: "Yo personalmente soy una persona muy ambiciosa y lo que quiero es rodearme de los mejores para que eso me haga mejor a mí, y así con todo. Hablo ahora porque ya estoy cansada... No es una crítica destructiva, sino constructiva, simplemente quiero que se valore nuestro esfuerzo".

"No digo que sea fácil para ellas, pero por eso el masculino tienen VAR, para ayudar, ¿no? Buenas noches, a los 'haters' también", sentenció Mapi sobre una semifinal que, lamentablemente, estuvo protagonizada por los errores arbitrales por encima del propio fútbol.