"Maradona demostró que no hace falta ganar 25 Balones de Oro para ser el mejor"

La muerte de Diego Armando Maradona ha dejado tocado al mundo del fútbol, especialmente a Argentina. Los jugadores de dicho país recuerdan con orgullo el papel que tuvo el '10' en la sociedad y en el deporte.

"No importa cuánto hayas ganado si no es importante cuándo uno lo hace y ante quienes. Todavía tengo una profunda tristeza por su muerte. Maradona es el mejor ejemplo para demostrar que no hace falta ganar 25 Balones de Oro para ser el mejor de la historia", argumentó Federico Higuaín a '90 min'.

Ahora, Federico comparte equipo con su hermano Gonzalo, aunque la pandemia ha hecho más raro que estén juntos. "Nos veíamos en la cena, en la merienda, además de estar todo el día juntos. Pasamos de no vernos nunca a estar todo el tiempo juntos", rememoró.

"Crecimos con mucha libertad de hacer lo que queríamos hacer, fuimos muy felices de jugar juntos en un club de baby y con la tranquilidad de que nadie nos regaló nada. No fue la forma de educarnos de nuestros padres. No es fácil elegir algo y poder vivir de eso y sentir el orgullo de hacerlo, independientemente de los niveles a los que uno llega", sentenció Federico Higuaín.