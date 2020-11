Maradona, el único ídolo al que Messi pudo ver jugar en vivo

La celebración del gol de Messi, mostrando la camiseta de Maradona de Newell's, ha dado la vuelta al mundo. Lo que pocos sabían es que la conexión entre los dos números 10 iba más allá. Messi, tiempo atrás, reveló que Maradona fue el único de sus ídolos al que pudo ver jugar en directo.

Lo contó en una entrevista concedida en 2013. Ya era el mejor jugador del momento, junto a Cristiano Ronaldo, y fue cuestionado por sus referentes.

Messi explicó que había visto vídeos de Pelé, Cruyff o Di Stéfano, pero que a Maradona le vio jugar en directo. "Era chiquito, pero llegué a verle con Newell's", relató Messi.

"No me acuerdo nada, pero sé que estuve allí", le dijo a su entrevistador. El partido al que se refería Messi fue al primero de los pocos que disputó Maradona con Newell's Old Boys, el de su debut, un amistoso contra Emelec.

Tenía Messi seis años, y, aunque no se acuerde, vio debutar a Maradona con la camiseta del 'Leproso'. Y le vio ganar a Emelec, con un gol suyo a los 25 minutos de juego. El único que marcó con la camiseta del club rosarino.