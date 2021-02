"Maradona era alegría, convivía con la genialidad"

Antonio Careca fue uno de los grandes compañeros que tuvo Diego Armando Maradona en el Nápoles. Se entendían a la perfección y juntos asombraron al mundo del fútbol.

Con el 'Pelusa', cómo no, un paso por delante de él. El brasileño concedió una entrevista en '947 FM Radio' en la que habló sobre su legado: "El primer encuentro con Diego me marcó. Vino a mi casa y me dio un abrazo. Me abrió las puertas. Al lunes siguiente entrenamos por primera vez y fue todo fácil. Hablábamos la misma lengua. Maradona era alegría. La gente disfrutaba viéndolo".

"Era fácil jugar con él, pero también tenía sus momentos difíciles, porque tenía que estar más preparado que cualquiera. Convivía con la genialidad. La mejor asistencia me la dio contra la Roma. Vio un milímetro y me tiró la pelota", agregó.

Careca, además, recordó lo que podría hacer Maradona en esta época: "Imagínate lo que sería Diego hoy con 22, 23 o 24 años. Ningún club lo podría pagar. Maradona no tendría club del dinero que saldría. Ni un banco entero alcanzaría".

"Con Diego salíamos camuflados con nuestros hijos. Él tenía que esconderse por los hinchas y era difícil. Comíamos churrasco con él y la Claudia. A Maradona lo volvía loco la feijoada", añadió el brasileño.