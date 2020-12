"Maradona intentó suicidarse en La Habana"

Maradona, por desgracia, nos dejó hace ya algunas semanas. Pero su nombre sigue retumbando por los medios y las redes. En esta ocasión, Alfredo Cahe, que ya concendió una entrevista recientemente, apareció de nuevo en la palestra para recordar algunas anécdotas de la vida del '10'.

El médico, que compartió algunos años junto al argentino, se refirió a la vida del Diego en Cuba. Y sorprendió a todos al relatar un supuesto intento de suicidio en la capital.

"Hay un antecedente que la gente no tiene en cuenta. En Cuba, a los colectivos (autobuses) se les dice guagua. En una oportunidad él iba manejando su coche, cerca de la guagua, y se tira contra ese colectivo tratando de suicidarse. Se salvó de casualidad", desveló en 'América TV'.

Cahe dio más detalles sobre aquel suceso y aseguró no haber creído la versión de Maradona: "Se dio urante la segunda internación de Diego en La Habana. No tuvo un intento como estamos acostumbrados nosotros acá. Él dijo: ‘no la vi, me la lleve de frente y no me maté’. Yo no lo creí por muchos detalles".

"Por dos motivos. Primero, porque tenía una lesión cerebral, sin llegar a ser un Alzheimer, como se decía por ahí. Y segundo, la medicación psicofarmacológica que tomaba no era la adecuada. Diego necesitaba paz y tranquilidad y no la podía conseguir a través de la medicación", finalizó.