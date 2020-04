"Maradona me dejó sin nada"

Muchas personas idolatran a Diego Armando Maradona, pero el 'Pelusa' también tiene detractores. Uno de ellos es Cristian Campestrini, al que el técnico le dejó tirado en 2018.

Campestrini y Maradona coincidieron en las filas de Dorados de Sinaloa. El portero rechazó la extensión de su contrato debido a que el técnico le iba a llevar al Dinamo de Brest.

Finalmente, el cancerbero se quedó sin firmar por el conjunto bielorruso y se quedó sin entrenar seis meses. "Me dolió no estar defendiendo un arco por esa confusión", dijo en 'TNT Sports'.

"Para mí, el fútbol tiene otros valores, otros códigos. Siempre se le idolatra demasiado. Yo soy una persona que lucha por otros valores y no me gusta tanto el franaleo", añadió Campestrini.

El portero explicó que un club de Primera en México había contactado con él, pero que lo había rechazado porque le había dado su palabra a Maradona para enrolarse en las filas del Dinamo de Brest.

"Cuando faltaba un día para el cierre del mercado me dijo que me buscase un club y después no pude hablar más con él porque me bloqueó en el móvil. Le mandé un audio picante, a través del utillero de Dorados,. No me iba a quedar callado ni decirle nada bonito", confesó.