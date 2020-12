Maradona ofreció un millón de marcos a Matthäus para fichar por el Nápoles

Maradona era querido por muchos en el mundo del fútbol, por todos en Argentina. Desde su fallecimiento no han dejado de cesar las anécdotas que dejó el 'Pelusa' en vida.

Lothar Matthäus recordó el día que Maradona, sin apenas conocerlo, le quiso fichar para el Nápoles cuando el '10' era la estrella del conjunto italiano, donde es más que un ídolo.

"Solo nos conocíamos de la final del Mundial de 1986, pero, después, Diego envió una delegación del Nápoles a Múnich", recordó el ex capitán de la Selección Alemana en 'Sport Bild'.

Explicó el zaguero que fue en "un restaurante italiano en Solln, que en realidad estaba cerrado el sábado, y abrió la puerta especialmente para esa reunión secreta".

"Cuando llegué de Colonia a las nueve de la noche después de un partido fuera de casa, a mi agente y a mí nos estaban esperando cuatro italianos y un maletín", rememoró Matthäus.

El alemán incidió en lo que había dentro: "Los directivos del Nápoles me trasladaron saludos de Diego. Pidió ficharme. Para demostrar ese deseo, abriendo el maletín. El contenido: un millón de marcos. Eso era tres veces lo que ganaba en el Bayern. Había, además, un contrato donde si firmaba solo podía ir al Nápoles en caso de marcharme a Italia. Si me trasladaba a otra liga o si me quedaba con el Bayern, se me permitía quedarme con el millón sin ninguna contrapartida. Pero un maletín de dinero no era mi estilo. El gesto de Diego, en cambio, significó mucho más para mí", sentenció Mattäus.