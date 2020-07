"Maradona pasaba días sin dormir, tenía problemas en el habla..."

Maradona está mucho mejor. Poco a poco, afirmó su neurocirujano, va mejorando de sus problemas de salud.

"Buscamos siempre mejorar la calidad de vida. Yo lo veo mucho mejor, hubo un punto de inflexión: él decidió estar bien. Ahora está enchufado. Le decimos que tiene que andar para su problema de la rodilla y, de repente, se pone a trotar o a tocar la pelota", dijo el doctor a 'Intrusos'.

Por suerte, está dejando sus problemas atrás, que no eran pocos: "Diego pasaba días sin dormir. No descansaba de noche y en el día tenía mucho sueño. Eso es terrible", analizó. "Ese insomnio te cambia el humor, dificulta el habla... Además tomaba ansiolíticos. Se lo modificamos para mejorarle el habla. No es que estuviera mal medicado, sino que las estrategias van evolucionando en función de cómo evoluciona el paciente", reveló.

No es la primera vez que Leopoldo Luciano Luque narra en qué estado se encuentra el 'Pelusa'. "Es un paciente difícil. A veces, se quiebra", dijo recientemente.