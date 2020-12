"Hay compañeros que no aguantan el estrés de jugar con Messi"

En la actualidad del fútbol siempre mandas algunos temas como la situación de Leo Messi en el Barcelona o la reciente y trágica noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona.

Unzué contó lo que un día hizo el 'Pelusa' antes de un partido partido contra el Real Madrid a la vuelta de las Navidades, para el que llegó con ocho kilos menos de peso.

"Se fue añ CAR de Sierra Nevada y perdió ocho kilos en siete u ocho días porque lo único que comió fue un tipo de carne cruda. Repitió el menú porque tenía el partido con el Real Madrid entre ceja y ceja", recordó Unzué.

Al ex del Barcelona le preguntaron, por supuesto, por cómo ve la actual situación del club tanto a nivel deportivo como a nivel institucional. "Koeman creo que está teniendo una gestión acertada con Leo y con el grupo. Cuando nosotros llegamos con Luis Enrique lo hicimos en un momento adecuado. Koeman llega en un momento jodido, pero si no se está en ese momento, no te llama el Barcelona", comentó.

En cuanto a Leo Messi, Unzué explicó que suele ser complicado y que suele generar estres el jugar y competir con Leo Messi: "Lo que le ha llevado a mantenerse ha sido la ambición y esto conlleva momentos de estrés porque se exige. Quiere el máximo de los que están a su alrededor y esto produce un estrés grande que hay compañeros que no son capaces de soportar", prosiguió.

Entre tantas opiniones, Unzué se quedó con Víctor Valdés antes que con Casillas porque lo veía más completo: "Valdés es un tipo especial. Yo le decía a mi padre que tenía que cuidar mucho los detalles y cómo le decía las cosas a Valdés porque no es un tipo fácil. Creo que Víctor era más completo que Casillas, pero Casillas tenía algo divino y una sensación de que era muy bueno en los días importantes".