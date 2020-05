Maradona pidió justicia para el 'Trinche'

Argentina llora la muerte del 'Trinche'. Maradona quiso darle su último adiós a través de las redes sociales.

"Con tu humildad nos bailaste a todos, 'Trinche'. No lo puedo creer, te conocí hace poquito, y ya te fuiste. Mi más sentido pésame a tu familia y ojalá que se haga justicia. Que en paz descanses, maestro", escribió el campeón del mundo en su cuenta de Instagram.

El ahora entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata conoció al ex centrocampista en febrero de este año cuando visitó Rosario para jugar ante Rosario Central.

"Vino, me abrazó y hablamos. Había llevado una camiseta yo. Delante de todo la gente, la firmó y puso: 'Trinche', vos fuiste mejor que yo'. Ya está. Le dije: 'Ahora puedo partir tranquilo, Diego, vos sos lo más grande que vi en mi vida', reveló el'Trinche' poco después en una entrevista con 'Radio Mitre'.

Maradona compartió en su cuenta de Instagram imágenes de ese encuentro y en una de ellas se ve la camiseta de Central Córdoba, equipo en el que brilló Carlovich, con la firma de 'Pelusa' y la frase: "Al 'Trinche', que fue mejor que yo".

Carlovich, de 74 años, fue internado el miércoles en terapia intensiva en coma inducido tras ser golpeado en la cabeza por un joven que le robó la bicicleta en la ciudad de Rosario.

El 'Trinche' era un emblema del fútbol de Santa Fe a pesar de haber jugado la mayor parte de su carrera en categorías inferiores y varios futbolistas y entrenadores, como César Luis Menotti, Jorge Valdano o José Pekerman lo catalogaron como uno de los mejores jugadores que vieron.

"Era nuestro ídolo. Estamos muy conmovidos. Todavía voy a las canchas de Buenos Aires y me preguntan por él, por cosas que hizo 40 años atrás. Era verdad que se transformaba en un mito", dijo en declaraciones a Radio2 AM1230 Eduardo Bulfoni, presidente de Central Córdoba.

Newell's Old Boys y Rosario Central, los dos equipos más poderosos de la ciudad natal del 'Trinche', también despidieron al ex centrocampista. "El Club Atlético Newell's Old Boys expresa sus más sentidas condolencias y saluda a todos los familiares y seres queridos de la leyenda rosarina 'Trinche' Carlovich", publicó el club 'Leproso' en su cuenta de Twiiter.

El capitán del equipo, Maxi Rodríguez, que disputó tres Mundiales con Argentina y jugó en el Espanyol, el Atlético de Madrid y el Liverpool, entre otros equipos, dijo que el fallecido futbolista es un "orgullo de la ciudad". "En Rosario todos crecimos escuchando la historia de Carlovich. Hoy comienza la leyenda. Que en paz descanses, 'Trinche'", escribió en su cuenta de Twitter.

"Desde Rosario Central nos sumamos al pedido de justicia por el brutal asesinato de Tomás 'Trinche' Carlovich. Exigimos el esclarecimiento de esta muerte absurda", fue el mensaje de Rosario Central, club en el que se formó Carlovich.