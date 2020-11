Maradona podría continuar con su recuperación en su domicilio

El estado de salud de Maradona es bueno, dentro de la delicada situación que atraviesa. Tanto es así, que la posibilidad de que abandone el hospital para seguir el tratamiento en su domicilio, en Nordelta, está cada vez más cerca de ser real.

Lo ha explicado Leopoldo Duque, médico del ex futbolista argentino. "Es algo que todavía estamos discutiendo con la familia, todo va en una línea como de una casa con los cuidados que él necesita. Está prácticamente resuelto pero no quiero confirmarlo todavía", comentó, en declaraciones a 'Radio La Red'.

Maradona, quien fue ingresado la pasada semana por anemia y deshidratación, fue operado de un edema cerebral, y a continuación se quedó hospitalizado al presentar un cuadro de síndrome de abstinencia al alcohol.

Su médico explicó este último punto. "En el ultimo tiempo era tomar una copa y hacerle mal por los antecedentes. Después el punto es que esa copa por ahí la necesitaba pero no es un gran consumidor, pasa que es todo un cuadro con los fármacos que toma", comentó.

El doctor Luque se refirió al "principio de autonomía" del paciente y contó que Maradona en un principio no quería permanecer en la clínica, aunque ahora su postura se suavizó.

"En el posoperatorio Diego sale a caminar conmigo, al otro día dentro del sanatorio, y yo le dije 'Diego, te tenés que quedar', y Diego empezó 'que no, que no, que no', y se puso agresivo en el sentido de querer manejar él como maneja todo siempre. (...) Diego hoy es una persona que con mucha lógica me mira y me dice 'Luque, ¿qué hago acá?, no es el Diego que se quiere ir violento", matizó.

Antes de ingresarlo observaron en el exfutbolista "cosas raras en su personalidad", como una gran confusión.

"Empezó a llamar la atención algunas cosas raras en su personalidad, como su estado de ánimo, y esto de estar confundido, por ahí emitió un comentario o una respuesta de algo que no se le había preguntado, es un trastorno cognitivo que no tendría que estar sucediendo", agregó el doctor., y señaló que ante ese cuadro pensaron que "era un buen momento para llevarlo y estudiarlo un poco".

Su psicólogo, Carlos Díaz, atendió a la prensa que hace guardia frente a la clínica donde permanece internado el 'Pelusa' y afirmó que en esta instancia es fundamental el acompañamiento de la familia.

"Lo más importante en este momento, más allá de la supervisión médica, es contar con la presencia de la familia de manera permanente, con la familia, con los hijos, que están completamente de acuerdo con lo que estamos planteando, acompañando permanentemente a su papá y con muchas ganas de salir adelante", declaró.

Asimismo, indicó que "cuando uno habla de un consumo problemático es mucho más complejo que lo que se plantea", y en ese sentido "lo más importante es que el paciente tenga voluntad de cambio".

La situación de Maradona parece que mejora, pero en el plano laboral podría perder su empleo. Más allá de su delicado estado de salud, Maradona comprometió su continuidad en Gimnasia a la del presidente, Gabriel Pellegrino, quien ha dimitido recientemente.

Por otro lado, los emolumentos que percibe el ex futbolista argentino no son compatibles con la crisis económica que atraviesa el fútbol, por lo que Maradona podría ver su contrato recortado, cuando no directamente rescindido por este cúmulo de circunstancias.