Maradona, protagonista de una subasta benéfica

Ferrara fue parte de aquel Nápoles histórico que Maradona hizo eterno. Gracias a ello, recibió la llamada de la Selección Italiana en 1987, y debutó precisamente ante Argentina. Al acabar aquel amistoso, Ferrara y Maradona intercambiaron camisetas, y ahora ese recuerdo cargado de historia servirá para ayudar a las víctimas del coronavirus en Italia.

El ex futbolista italiano ha sacado a subasta la camiseta que intercambió con Maradona en su debut como internacional absoluto, en un amistoso contra Argentina, a través de la Fundación Cannavaro-Ferrara, la cual preside junto a los hermanos Cannavaro, quienes completan el nombre a la misma.

"Nunca me hubiera imaginado tener que desprenderme de una camiseta de Diego, pero lo hice por esta causa, para reunir ayuda y recursos en la lucha contra esta pandemia", aseguró Ferrara, cuando anunció que iba a sacar su tesoro más preciado a subasta por una buena causa.

Esto llegó a oídos de Maradona, quien desde Argentina escribió a su ex compañero en el Nápoles, felicitándole por ello. "Querido Ciro, me acuerdo de tu debut en la Selección Italiana. Fue contra mí, contra mi Selección Argentina, en 1987. Me pone feliz saber que esa camiseta que intercambiamos hace 33 años, pueda ayudar a la gente en este momento tan difícil", contestó Maradona, a través de las redes sociales.

"Nápoles es mi segunda casa, y los napolitanos son mi gente. Por eso invito a todos a sumarse a la Fundación Cannavaro-Ferrara. Allí van a encontrar todos los detalles de esta subasta benéfica. ¡Un abrazo a todos!", añadió a su mensaje Maradona, en italiano, castellano e inglés.

Esta subasta solidaria tendrá más artículos de coleccionista. Ciro Immobile, Lorenzo Insigne o Mario Balotelli también aportarán algunso de sus recuerdos para esta buena causa.