Maradona se puso melancólico en su aniversario con Gimnasia

La postura de Maradona de aceptar la propuesta de Gimnasia, un equipo que solía tomar los puestos peligrosos de la tabla en Argentina, sorprendió a todos en el país. Pero el 'Pelusa', poco a poco, se ha ganado al club y a la ciudad. Y así lo hizo ver en su última publicación en redes sociales.

"Empieza un nuevo año para nosotros. Hace un año que vine y no me quiero ir. Esta es la mejor gente del mundo. En ese momento me decías 'uh, Maradona, no se va a hacer, es mucho'. Me levanté un día y dije: 'Quiero ir a Gimnasia'. Llamé a Morla y ya erámos el capitán del barco a los diez minutos", recordó.

"La gente estaba enloquecida, no le importaba nada. Te van queriendo, te van arrancando de donde estás. Dije por qué no a Gimnasia. La Plata es una ciudad hermosa y la gente se porta muy bien. Y eso no se compra con nada", añadió el astro argentino.

Y mandó un mensaje de apoyo a todos en unos tiempos complicados: "Gimnasia necesita una revancha y la vamos a tener, la vamos a tener".