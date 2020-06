"Maradona tiene excesos de alcohol, es un paciente difícil"

Leopoldo Luque, el neurocirujano que trata a Diego Maradona, ofreció unas declaraciones al programa 'Intrusos', de 'América TV', sobre el estado de salud de la leyenda del fútbol argentino y actual entrenador de Gimnasia.

"Cuando me preguntan cómo está, yo digo: 'Varía'. El viernes lo fui a ver y estaba bien, el sábado, el domingo y el lunes era el Diego de la 'Noche del Diez'. Después, el martes ya no estaba bien. Lo llamé y no me quería atender".

"El tiene ansiolíticos recetados desde hace tiempo. Medicamentos que continuamos porque algunos no se pueden sacar. El cuerpo tiene una tolerancia y retirarlos en forma drástica puede comprometer la vida del paciente. El toma alcohol y lo estamos trabajando. En detalle, no es el modo de hablarlo por teléfono, el tratamiento en este tipo de pacientes es absolutamente complejo. La postura del paciente es fundamental para el éxito del tratamiento, no es fácil de describir", añadió el médico.

"Él por momentos tiene excesos de alcohol, por momentos no. Es negativo para él. Estos problemas familiares son terribles para él. No es un tema de pastillas, eso es simplificar un problema de un nivel de complejidad más alto, que tiene que ver con la contención familiar", explicó.

Y añadió: "En cualquier persona con sus antecedentes, esa personalidad adictiva que él demostró con la cocaína, la alteración del entorno familiar es dramática. Lo primero que hace un adicto es querer salir de la realidad, y una persona con sus antecedentes nunca está curada, está tratada".

Luque desveló lo difícil que es tratar a un paciente como Maradona: "Cuando escucho que dicen que Diego está empastillado no lo puedo creer. Diego Maradona es un paciente difícil, particular. Todo el mundo lo sabe. El esfuerzo que hago yo con todo el equipo es terrible para lograr lo mejor que se pueda con él. Lo hemos llevado varias veces a la Clínica Olivos, le hemos hecho estudios. Mi prioridad es Diego y su salud".

"Es una persona que varía su estado de ánimo y eso repercute en sus hábitos, que a veces son diferentes y tienen un resultado negativo en su salud. La verdad es que hay que estarle encima y a veces el resultado no es el esperado. Me dijo que desearía tener a todos sus hijos juntos. A veces se quiebra", sentenció Luque.