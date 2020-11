Maradona, un genio en seis historias

El diario 'Sport', con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona, ha rescatado seis historias del 'Pelusa'. Desde su irrupción en el fútbol profesional a su excéntrica vida privada.

Todo el mundo sabe cómo empezó Maradona en esto del fútbol profesional. Que debutó sin tener todavía 16 años con Argentinos Juniors. Lo que pocos saben es que su debut pudo haber llegado incluso antes.

Pero no fue así. Maradona arrastraba una sanción de varias jornadas por haber faltado al respecto a un árbitro en un partido de Tercera. Ya tenía carácter cuando apenas era un adolescente.

"Juez, usted es un fenómeno, tendría que dirigir partidos internacionales", le espetó al colegiado, y por eso fue castigado. Manejaba tan bien la fina ironía como el balón con los pies.

Así pues, su debut tuvo que esperar, y cuando lo hizo se presentó ante el fútbol profesional haciendo un caño a un rival. Así es, el primer balón que tocó Maradona como futbolista profesional fue para hacerle un túnel a un contrario.

Maradona lo recordaba de esta manera: "Entré por Giacobetti en el segundo tiempo, con el '16' a la espalda, con la camiseta roja cruzada por una banda blanca. Antes del final del primer tiempo, Montes (el entrenador) giró la cara hacia mí y me clavó la mirada, como preguntándome, '¿se anima?' Yo le mantuve la mirada y ésa fue mi respuesta. Empecé con el calentamiento y en el arranque del segundo entré. Montes me dijo 'Diego, juegue como usted sabe. Y si puede, tire un caño'. Le hice caso. Recibí la pelota de espaldas a mi marcador, que era Juan Domingo Patricio Cabrera, le amagué y le tiré la pelota entre las piernas, pasó limpita y enseguida escuché el 'oooolé' de la gente, como una bienvenida."

Ese partido acabó en derrota para Argentinos, pero a cambio vio nacer al más grande símbolo futbolístico que probablemente jamás vestirá esa camiseta.

Pero si Maradona era un genio sobre el campo, fuera de él era un figura. Y entiéndase por 'figura' en su acepción con toques despectivos. Maradona amenazó con perderse en la vida en más de una ocasión, pero contra todo pronóstico se mantuvo a flote una y otra vez.

Más allá de sus líos de faldas, de sus hijos ilegítimos y sus coqueteos (y lo que no son coqueteos) con las drogas y el alcohol, Maradona nos dejó varios episodios más propios de una estrella del rock que de un futbolista profesional.

Presidió el Dinamo de Brest bielorruso por alguna razón que aún está por aclararse, y aunque apenas estuvo tres meses en Europa del Este, nos dejó estampas inolvidables, por surrealistas.

Valga como ejemplo su desembarco en Brest. Y no, no es metafórico. Del aeropuerto al estadio se trasladó en un vehículo anfibio blindado del ejército bielorruso. Y el club le regaló un anillo de diamantes por hacerse cargo de él.

Pero por lo que más se recuerda a Maradona es por su fútbol. Y de su exitosa carrera siempre se rescata el Mundial de México. El partido contra Inglaterra. El encuentro de la 'Mano de Dios' y del mejor gol de la historia del fútbol.

Lo que pocos saben es que ya sabía que le iba a marcar ese gol 'maradoniano' a Inglaterra. Y se lo debe a su hermano Hugo 'el Turco' Maradona. "Es el gol que uno sueña de pibito, y resulta que seis años antes, el 13 de mayo de 1981 durante una gira con la selección absoluta, en Wembley, yo había hecho una jugada muy parecida y definí tocándola a un costado cuando me salió el arquero", rememoraba el '10'.

"La pelota se fue fuera por nada. Mi hermano el 'Turco' me llamó y me dijo: 'Boludo, no tendrías que haber tocado, le hubieras amagado, si ya estaba tirado el arquero. Si vos le amagabas, enganchabas para afuera y definías con la derecha, ¿entendés?", y Maradona lo puso en práctica en México.

También fue mítico su paso por el Nápoles, otro de esos movimientos de mercado que aún hoy siguen escamando. Al club partenopeo le costó siete millones de dólares contar con el futbolista argentino, y eso tuvo consecuencias.

Como, por ejemplo, la negativa de la directiva a dejarle participar en un partido benéfico organizado por un compañero de vestuario, Pietro Puzzone, para recaudar fondos para ayudar al hijo de un amigo suyo, aquejado de una grave enfermedad.

Maradona, ni corto ni perezoso, ignoró a su club y se fue a jugar. Pero lo hizo pagando de su bolsillo un cuantioso seguro, por si acaso le sucedía algo. Le costó 12 millones de liras, pero gracias a su presencia el partido fue un éxito: se recaudaron 20 millones y el muchacho pudo ser operado.

Legendaria fue su rivalidad con Pelé, y eso que no coincidieron en el tiempo, pero es que las rencillas futbolísticas entre argentinos y brasileños tienen estas cosas.

La relación entre ambos fue de respeto y rivalidad constante. Así, en uno de los muchos trabajos extradeportivos que Maradona tuvo tras retirarse, coincidieron.

Fue cuando Diego presentaba 'La Noche del 10', un programa que cosechó cierto éxito allá en los albores del nuevo milenio en Argentina. Y para empezar, Maradona decidió invitar a Pelé.

La primera, en la frente. O en el bolsillo. 'O Rei' exigió cobrar 48.000 euros por aquella entrevista, algo que dolió en el orgullo a un Maradona que cobraba 40.000 por partido.

Y, para colmo, el brasileño se empeñó en ponerle en apuros ante las cámaras. "Quiero hacerte una pregunta y espero que seas sincero conmigo: ¿pusieron somníferos en el bidón de Branco?", le espetó.

La pregunta pilló en fuera de juego a Maradona. No lo vio venir. Pelé se refería el incidente del Mundial de Italia 1990, cuando Argentina y Brasil se enfrentaron en cuartos y los 'verdeamarelhos' denunciaron que su portero, Branco, había sido drogado por los médicos rivales, al darle agua con somníferos cuando entraron a atender a un jugador argentino.

"Yo no fui, hubo algo de eso, pero...", respondió Maradona. Estuvo a punto de caer en la trampa, pero supo salir airoso del desafío. "Yo nunca necesité dormir a nadie para ganar un partido", añadió. Pero sí, a día de hoy todo parece indicar que alguien drogó a Branco aquella tarde.

Y no podemos terminar sin recordar al Maradona mediático. La musa de infinidad de canciones, películas y relatos. E incluso de una religión. Diego Armando Maradona trascendió los límites del fútbol, y desde aquí le damos gracias por todo.