Maradona y la 'Mano de Dios': "Se equivocaron 80.000 personas"

En un vídeo para AFA Play, Diego Armando Maradona echó la mirada hacia atrás para contar el que ha sido uno de los goles más sonado de toda su carrera deportivo y que ha pasado a ser una de las jugadas históricas del fútbol.

Lo que ocurrió ya se conoce de sobra y el 'Pelusa' lo contó de nuevo con algunos matices. "Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Valdano no me da el pase y lo anticipa a Sansom. En ese equipo no existía jugarla para atrás, sino dársela al arquero para que él siguiera. Cuando vi que iba para arriba, dije 'no la alcanzo nunca, bajá por favor' y se me ocurrió una idea: meter la mano y meter la cabeza", comenzó Maradona.

El argentino no supo dónde cayó la pelota hasta que la vio en la portería, momento en el que se puso a celerar el tanto como si hubiese sido el más legal de todos.

"No sabía dónde estaba la pelota. Veo que está dentro de la red y empiezo a celebrar. Y Checho me pregunta si lo había hecho con la mano y le dije que se callara y que me abrazara, como a Valdano", continuó.

El 'Pelusa' admitió que fue a ver en varias ocasiones a Alin Bin Nasser, árbitro de aquel partido: "Lo visité varias veces mientras estaba en Dubai, El me dijo que los líneas cobraron el gol y no vieron la mano, pero que hubo 80.000 personas que tampoco se dieron cuenta. Yo solo no fui el equivocado, se equivocó toda la cancha".