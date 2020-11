"Maradona ya era un dios cuando llegó al Barça, pero no presumía como tal"

Durante la etapa de Diego Armando Maradona en el FC Barcelona, el 'Pelusa', tristemente fallecido esta semana, coincidió con enormes jugadores de la época. Entre los mismos se encontraba el alemán Bernd Schuster.

El germano, de rudo carácter, construyó un gran vínculo con el talentoso jugador argentiono y sintió un gran dolor con la noticia de su muerte, que ha supuesto todo un terremoto a nivel mundial.

"¡Diego! ¡Buff! No me lo esperaba... Ahora no. Parecía que se había recuperado de su operación de cabeza", comentó Bernd en 'Süddeutschen Zeitung' sobre cómo se enteró de su fallecimiento.

En el mismo medio, el alemán recordó su etapa con Maradona en el Barça. "Las conversaciones con él eran súper interesantes: cómo veíamos y pensábamos el fútbol, cómo jugábamos y queríamos vivir la felicidad de jugar al fútbol. Nosotros éramos jugadores de la calle", expresó.

De igual forma, Schuster hizo memoria sobre lo que fue la llegada de Diego al Camp Nou y cómo se adaptó enseguida al equipo. "Se notaba de inmediato que él sabía perfectamente quién era y por qué el Barça lo había elegido. Incluso de joven era un dios en Argentina. Pero él no lo ostentaba así. Estaba muy contento de estar con nosotros", sentenció.