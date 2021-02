Maras, recuperado y con ganas de olvidar la Copa

El central serbio del Almería Nikola Maras ha manifestado este jueves que, tras la eliminación en los cuartos de la Copa del Rey ante el Sevilla, "ahora el foco va a estar totalmente en la Liga porque las últimas semanas no ha sido fácil" cuando juegas contra "equipos como Alavés, Osasuna o Sevilla, que son de Primera", y que tienen que pensar en "ir partido a partido, como hasta ahora".

Maras ha manifestado a los medios del club que el que no estén ya en la Copa les va a ayudar a centrarse más en la Liga y estar "al cien por cien contra los próximos rivales»", ya que para los rojiblancos no hay otro objetivo que no sea el ascenso a Primera División.

"Empieza la cuenta atrás, pero no tenemos que pensar así, sino hacerlo partido a partido, como hasta ahora, e intentar tener más puntos", ha afirmado el serbio, quien esta semana puede volver a la convocatoria de su entrenador, el portugués José Gomes, tras haber superado una lesión.

Ha reconocido que durante este periodo lo ha pasado "muy mal, porque cuando no estás dentro piensas que puedes controlar y que puedes saber cosas, pero cuando estás al lado es mucho más difícil y sufres mucho más".

Preparado para ayudar al equipo, Maras dijo que el próximo partido ante el Fuenlabrada es ante un equipo que conocen "bien del año pasado" y que "en campo de ellos será mucho más difícil".

"Con nuevo técnico todo empieza de nuevo. Pero como creo en mi equipo y en mis compañeros, estoy seguro que vamos a tener un buen resultado", consideró el zaguero balcánico, quien ha añadido que para ganar tienen que jugar su fútbol, "ser contundentes atrás y ganar el partido".