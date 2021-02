Marc Valiente aseguró que plantarán cara al Espanyol

El central del Sporting Marc Valiente, que recuperó la titularidad tras superar una larga lesión, aseguró este miércoles que no piensa "en lo que pasará mañana ni en una posible recaída" y lo que hace es "disfrutar del día a día".

El defensa reconoció que se le hizo muy larga la recuperación de una lesión que arrastraba de la pasada temporada, pero a partir del diciembre entró en la rutina del equipo hasta que volvió a hacerse con un puesto en el equipo titular.

El Sporting recibe el domingo al Espanyol en un encuentro en el que, si logra la victoria, los gijoneses se meten de lleno en la lucha por un puesto de ascenso directo, aunque para Valiente el rival "por plantilla y presupuesto es de los que tiene que estar arriba".

"El Espanyol tiene una plantilla diseñada para ascender con jugadores por los que han pagado traspasos muy altos, pero ya les disputamos el partido allí y es lo que queremos hacer el domingo. Nosotros nos hemos ganado el derecho de estar luchando con ellos", manifestó el defensa rojiblanco.

Para el central rojiblanco ganar al Espanyol "supondría ganar el cuarto partido seguido y al ser un equipo como éste nos daría mucha confianza de cara a los que quedan".

Valiente recordó que el encuentro de la primera vuelta "fue un partido muy disputado en el que el Espanyol no logró ponerse por delante hasta el minuto 88 y en el que hubo una jugada con contacto sobre Babin que no se revisó".

A Valiente le pitaron recientemente un penalti por unas manos bastante dudosas, pero el jugador no le da mayor importancia al hecho y manifestó que "los árbitros comenten errores como los cometemos los futbolistas", aunque pidió más claridad en los criterios de lo que es mano y lo que no.

"Con el VAR quisieron minimizar los errores, pero hay veces que no se saben muy bien los criterios de cuándo se usa y cuándo no", indicó antes de poner como ejemplo "cuando el delantero toca con la mano siempre es falta, pero no cuando lo hace un defensa" y pidió, "una explicación más concreta".

El central rojiblanco reconoció que "la solidez defensiva es muy importante" y destacó que "Gallego insiste mucho en la salida del balón desde la defensa para nutrir de balones a los jugadores de adelante".