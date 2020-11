'Marca': la decisión de Isco pilla por sorpresa al Madrid

El pasado viernes saltó la noticia, antes del partido frente al Villarreal, sobre que Isco Alarcón ha tomado la decisión de hacer las maletas y dejar el Real Madrid. Lo que adelantó el diario 'Marca' y confirmó 'AS', ha provocado la aparición de los primeros rumores sobre su futuro.

Pero el movimiento de Isco, según el primer medio citado, ha causado extrañeza y sorpresa en el seno del club blanco, aunque bien es cierto que han comprendido la situación del jugador e intentarán facilitarle las cosas.

A la cúpula directiva le ha pillado por detrás porque no pensaban que el centrocampista fuese a querer dar el paso, ya que en el pasado verano estuvo en la lista de posibles bajas y el de Arroyo de la Miel se negó a abandonar la plantilla de Zidane y optó por continuar para intentar ganarse el puesto.

En definitiva, en el Real Madrid, como ha explicado 'Marca', no se esperaban el cambio de opinión de Isco porque en el mercado de verano tuvo alguna oportunidad de cambiar de aires. Sin embargo, buscarán la mejor solución, y esa pasa por recibir una oferta que alcance las expectativas del club.

Lo que está claro es que el Madrid no lo dejará irse a cualquier precio ni al primer club que se ponga por delante. Las cantidades podrían estar entre los 60 y 70 millones de euros, una cantidad que, en tiempo de pandemia, está solo al alcance de unos cuantos.

El diario 'MD' se atrevió a decir algún que otro nombre. El City, la Juventus, el Arsenal, el Everton o el Inter de Milán son los que podrían pujar por el jugador andaluz.

Por su parte,a Zidane le preguntaron tras el partido ante el Villarreal y el técnico francés, que también le abrió la puerta y sabe que Isco necesita más minutos, no quiso comentar nada más allá del asunto.

"No tengo nada que comentar al respecto. De lo que pasa dentro no voy a decir nada. Isco es jugador del Real Madrid y se va a quedar aquí. Está con nosotros y no hay nada más que hablar", apuntó.