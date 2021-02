Marcelino aparca la Copa y se centra en Liga

En el Athletic tienen varios frentes abiertos. Pero, para poder seguir viento en popa en todos ellos, hay que ir competición por competición.

Y eso es lo que ha pedido Marcelino antes del encuentro ante el Levante. "Nos toca este rival y queremos ganarlo, no salimos de ahí, no vale la pena desgastarse. Ni me condiciona ni me obsesiona ni me dificulta este partido de cara jueves", dijo el técnico asturiano en la rueda de prensa previa al choque liguero.

"Consideramos el partido inmediato como el más importante porque pensamos que hay que tener la idea de ganarlo. Sabemos que tenemos un partido importante el jueves que viene, pero queremos ganar al Levante", dejó claro Marcelino el mensaje a su equipo.

"Queremos conseguir los tres puntos ante un Levante que está haciendo una muy buena temporada. Pero nosotros también estamos en buena línea de juego y competitividad y por encima de los resultados de los últimos partidos", aseguró.

Al respecto, consideró que en sus dos últimos partidos en San Mamés ante Valencia, Villarreal e incluso la ida de Copa frente al Levante, los tres choques con resultado final de 1-1, su equipo mereció ganar. "Hacemos más ocasiones que los demás, las estadísticas dicen que merecimos la victoria más que los rivales en los últimos partidos", reflexionó.

En ese sentido, cree que con la igualdad que hay en LaLiga, los resultados muchas veces depende "del acierto y de lo precisos que estemos en las área". "Por ejemplo, hicimos un gran partido contra el Cádiz y ganamos 0-4, y luego el Cádiz fue capaz de empatar al Barça en el Camp Nou", recordó.

"Estamos siendo competitivos, peor tenemos que ser más continuos, estamos a buen nivel pero tenemos que adquirir más continuidad", añadió, considerando que en esta liga "no hay margen para sorprender" entre los equipos porque se conocen mucho todos.

Sobre el rival, Marcelino reparó en que el Levante, aunque "modifica muchos sus sistemas de juego para jugar 4-4-2, 4-1-4-1 o con tres atrás", no varias su idea principal de equipo "alegre".

"Está en buena dinámica de resultados, con bastante acierto y sus porteros con un nivel de eficiencia muy alta. Pero sería injusto pensar solo en eso. El Levante hace muchas cosas bien para ganar de manera continuada. De los últimos 14 partidos solo ha perdido uno y está en el mejor nivel de la temporada", valoró.

Aunque Marcelino confía en su equipo. "Nosotros creemos que a nuestro mejor nivel podemos ganarles. Ganar supondría pasarles en la tabla y lo más sensato centrarnos en este partido y en intentar sumar los tres puntos. Yo al equipo desde que llegué lo veo muy bien, animado, ambicioso, ilusionado y con actitud de trabajo insuperable", destacó de los suyos.

Por otro lado, al de Villaviciosa no le agobia tener que medirse varias veces en poco tiempo al mismo rival, como ahora al Levante. "A mí solo me agobia perder, todo lo demás lo llevo bien", avanzó su estado de ánimo y su disposición para estos dos partidos seguidos en el Ciutat de Valencia.

"Mi opinión es que el partido del viernes no va a tener incidencia en el de la Copa. Por eso solo quiero centrarme en este, nos queda muy lejos el partido de Copa. Lo que pase en este partido no va a ser para nada determinante", resumió.