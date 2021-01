Marcelino fue quien le pidió a Aduriz que estuviera en la final

Aduriz estará en la final de la Supercopa para apoyar al Athletic contra el Barcelona aunque no vaya a jugarla. El ex delantero del cuadro 'león' analizó el partido en declaraciones a los medios oficiales de la entidad. Recordó el triunfo de 2015 y confesó que Marcelino fue quien le pidió que viniera.

"Sendoa, delegado del primer equipo, me envió un mensaje diciendo que el míster quería hablar conmigo. Me pidió si podía estar con la expedición, que siempre ha dicho que, si el equipo está aquí, es por el trabajo hecho el año anterior. Beñat (MacArthur) y Sanjo (Birmingham) no podían venir y a mí me hizo mucha ilusión estar aquí y ayudar al equipo en todo lo que pueda", dijo.

Sobre la victoria de 2015, aseguró: "Fue uno de los mejores momentos que hemos vivido en los últimos años, si no el mejor. Ganar una final a doble partido al Barcelona es un hito histórico. Y esta final puede ser igual de histórica y memorable, incluso más porque juegas contra Real Madrid y Barcelona".

"Si son capaces de ganarla, tendrán un mérito increíble. Yo tengo la convicción de que van a ganar porque el equipo está con muchas ganas y con muchos argumentos. La gente va a disfrutar de su Athletic y va a ser una alegría compartida y muy esperada", añadió.

Respecto a cómo ve al equipo tanto a nivel de rendimiento como a nivel táctico para derrotar a los de Koeman, aseveró: "Disfrutamos muchísimo viendo la semifinal en casa. El equipo está enchufado y sabe muy bien lo que quiere el míster. En el campo, se transmite que tienen las ideas muy claras".