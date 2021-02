Marcelino no firma un empate en el Ciutat de València

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, aseguró este miércoles que nunca firma "un empate" antes de un partido, que lo que quiere siempre es "ganar" y que su equipo tiene que ir a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey "con un buen resultado" obtenido este jueves en San Mames ante el Levante.

El técnico asturiano avanzó, además, que, a la espera del último entrenamiento, justo después de la rueda de prensa previa al partido que ha ofrecido, cuenta para este jueves con Iker Muniain y Asier Villalibre, que estaban en duda por sendas lesiones musculares de carácter leve.

"Van a estar disponibles si no surge ningún inconveniente, ya que "las expectativas son muy favorables" después de haberse "entrenado ayer -martes- con total normalidad", señaló.

"No firmo nunca un empate. No es nuestra mentalidad ni la del cuerpo técnico ni la de los futbolistas ni la de este club. Queremos ganar y vamos a afrontar el partido con la ambición de ganarlo. Tenemos que ir a Valencia con un resultado positivo", avanzó, asegurando que, de firmar un marcador, sería el de "un resultado abultado" a favor del Athletic y no un 0-0 que le daría mayor valor a su primer tanto en el Ciutat de Valencia en la vuelta.

Aunque más que el resultado, lo "que sí" firmaría Marcelino es que su equipo alcance su "mejor rendimiento a nivel colectivo y a nivel individual". "Si somos capaces de alcanzar ese nivel somos un equipo muy difícil para el rival. Firmo un partido completo que venga refrendado por el acierto", resumió.

También le gustaría acabar el encuentro con la portería propia a cero por primera vez desde su llegada a Bilbao hace poco más de un mes y disputados ya nueve partidos. "No es lo mismo ganar 1-0 que 2-1", reparó en la importancia en la que en una eliminatoria a doble partido tienen los goles marcados fuera de casa.

"Tengo la pena de que encajamos y la alegría de que los rivales nos generan muy pocas ocasiones de gol, de que somos de los equipos a los que menos ocasiones les hacen es a nosotros. No encajar sería un buen paso, pero conscientes de que tenemos que meter goles", apuntó.

"Nosotros vamos a salir con la mentalidad de ganar, no de especular. Tenemos que ser equipo organizado, solvente y no perder la concentración porque el rival ataca muy rápido y contraataca fenomenal, pero tenemos que ser ambiciosos e ir a por el gol. No debemos de esperar y esperar a ver lo que sucede. Nuestra mentalidad debe ser la de ganar este partido y no estar esperando al segundo partido", avanzó.

Sobre el rival, aunque confesó que "mentiría si dijera que no prefería este sorteo" y al Levante antes que al Barcelona y al Sevilla, destacó la "buena racha" en la que se encuentra y la valía de su técnico Paco López, con el que aseguró mantiene "una buena relación" y a quien desea "lo mejor" tras esta eliminatoria.

"Tiene una idea de juego atrevida y alegre" y es "un equipo difícil" de ganar.

"Está logrando unos números extraordinarios con el Levante, con el que creo que es el mejores números lleva en Primera División. Está haciendo las cosas muy bien, muy bien. Cogió el equipo en una situación difícil y está ahí, en unas semifinales de la Copa del Rey y en la clasificación liguera por encima de nosotros", concluyó.