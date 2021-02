Marcelino pidió un plus de contundencia para el Carranza

Marcelino García Toral subrayó que el Athletic Club afronta el partido de este lunes en el Ramón de Carranza frente al Cádiz "con la necesidad de ganar" para alejarse de la zona de peligro de la clasificación, aunque sin caer en una "obsesión" que sería negativa para tratar de lograr su objetivo.

"El Athletic solo ha ganado un partido fuera de casa y debemos mejorar esos números. Tenemos la opción de sumar una segunda y debemos de afrontarlo con esa necesidad sabiendo que en Cádiz los equipos sufren y que nos va a obligar a una máxima exigencia", dijo el técnico asturiano en la rueda de prensa previa al encuentro.

Marcelino avanzó que, ya con toda la plantilla a su disposición, la única duda de cara al partido del Carranza es el estado físico de Iker Muniain. El capitán no entrenó este sábado debido al "golpe en la espalda" que sufrió el jueves en el partido de Copa ante el Levante y esperará al último entrenamiento para comprobar su evolución.

Por otro lado, apuntó que espera un partido que "puede que sea más táctico que dinámico" ante un rival con necesidades similares a las del Athletic y que "utiliza el juego directo, las aperturas a bandas y centros laterales, el contraataque y al que no le importa no tener la posesión" del balón.

"Tenemos que intentar no cometer errores y atacar con buenas vigilancias, evitar pases de riesgo, finalizar jugadas y ser contundentes", añadió Marcelino antes de hacer hincapié en añadir "un plus de contundencia" defensiva para acabar por fin un partido sin encajar un gol.

"No es una excusa, pero la realidad dice que los rivales nos llegan muy poco, pero con un porcentaje de acierto muy grande. No podemos considerar que eso es mala suerte. Tenemos que pensar que debemos ser un poco más contundentes para evitar encajar, pero no convertirlo en una obsesión", reflexionó.

Marcelino, por último, se mostró "muy contento" por las renovaciones concretadas en las últimas semanas de jugadores como Oscar de Marcos y Mikel Balenziaga, unas "decisiones de club" que comparte, al igual que espera que se concrete próximamente la de Raúl García.

"Es un jugador muy importante para el Athletic desde el punto el vista futbolístico y también por los valores que trasmite en el vestuario. Creo que la idea de Raúl es seguir aquí y la idea de club es que siga. Seguro que todo irá bien para los dos", deseó el asturiano.