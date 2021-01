Marcelino quiere la Supercopa

Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, aseguró que encaran la Supercopa "con la máxima ilusión" de conquistar un título que tienen "a dos partidos", el primero de ellos la semifinal del próximo jueves en Málaga frente al Real Madrid.

"Gracias al trabajo de todos los jugadores y cuerpo técnico que participaron la temporada anterior toca jugar esta Supercopa e intentaremos ganar", señaló Marcelino en una entrevista difundida por los canales oficiales del club rojiblanco, cuando se cumple una semana de la llegada a Bilbao del técnico asturiano.

Admitió el técnico que el cartel de esta Supercopa lo completan tres rivales "muy difíciles" -Real Madrid, Barcelona y Real Sociedad-, pero dijo que van a poner en campo "toda la ilusión y capacidad para intentar ganar este partido y estar en la final" del domingo en La Cartuja.

Por otro lado, sobre sus primeros días en el Athletic, destacó que el proceso fue "muy rápido" y que, además, ha sido la primera vez en su carrera que tiene su primer partido oficial, el del Barcelona del pasado día de Reyes, "48 horas después de llegar".

"Con total sinceridad, es difícil plantearte que puedes entrenar algún día al Athletic. Estamos muy contentos por la confianza depositada en nosotros y trataremos de devolverla con nuestro trabajo", señaló.

Marcelino resaltó, por otro lado, el sentimiento de "arraigo" y "pertenencia" de los futbolistas del Athletic y el grupo "único y unido" que forman con "la clara intención de dar todo por este club que llevan en el corazón".

"Es algo que siempre se ha comentado en el mundo del fútbol, pero cuando llegas aquí, lo piensas realmente. Te das cuenta de que el Athletic es la gran ilusión de estos futbolistas. Crecen aquí, en Lezama, hasta que pasan por la puerta del primer equipo. Es algo que sin duda merece la pena probar y experimentar", explicó.

Recordó también Marcelino en esa entrevista sus visitas a San Mamés, tanto en su etapa como jugador como en la de técnico, un estadio en el que "el banquillo visitante es duro, pero atractivo".

"Como entrenador no he ganado nunca, pero nos gustaba venir a jugar. La afición volcada y cuando achucha parece que se viene abajo. Me sabe mal no poder disfrutar ahora de la grandeza de este campo desde el banquillo local y con su afición en las gradas. Sueño con vivir ese gran momento. Seguro que llegará", afirmó.