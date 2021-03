Marcelino rechazó a Milan e Inter antes de fichar por el Athletic

Marcelino García Toral habló en 'Sky Sports' y confirmó las ofertas que recibió antes de iniciar su aventura al frente del equipo de San Mamés: "Hubo algún pequeño contacto con el Inter en diciembre, pero mi idea siempre era descansar y recuperar energías".

Esa no fue la única oferta que tuvo sobre la mesa el técnico asturiano, ya que, además de la Fiorentina, el otro equipo de Milán también mostró su interés en el preparador, aunque este finalmente declinara la oferta: "También en este caso había una oportunidad, pero yo no estaba preparado para afrontar tal empresa. Fue una aventura atractiva, pero por honestidad con el club y la afición decidí no unirme al proyecto del Milan".

Otro equipo interesado, como el mismo reconoció en una rueda de prensa, fue el Celta, pero tanto él como su equipo, por aquel entonces, no querían entrenar en España. Aunque meses después llegó la oferta del Athletic de Bilbao.

Desde su llegada al conjunto vasco, Marcelino ha llevado a cabo un lavado de cara al equipo. Su mayor logro hasta el momento ha sido la consecución del título de la Supercopa de España frente al Barcelona y la clasificación para la final de la Copa del Rey 2020-21 del próximo 17 de abril ante el conjunto catalán.