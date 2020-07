Marcelino se acerca a la Fiore, pero no gusta a su presidente

Nuevo posible destino sobre la mesa de Marcelino. Dejó el Valencia el año pasado y, desde entonces, no ha vuelto a ponerse a los mandos de ningún otro equipo. Informa 'Il Corriere dello Sport' de que la Fiorentina es la última pretendiente a contratarle.

Pero hay un problema: su presidente. Rocco Commisso no ve con buenos ojos su incorporación. No le agrada su trabajo del todo y no tiene claro que sea el indicado para ser el nuevo técnico de su equipo. Se desconoce cómo ha podido sentar esto al técnico.

Quizá la desconfianza del propietario se deba a la inexperiencia del candidato en Italia. Goza de muchos partidos a su espalda desde que es entrenador, pero ninguno en la Serie A. Jamás ha salido de España, de donde ha estado en Sporting, Recre, Racing, Zaragoza, Sevilla, Villarreal y Valencia.

Otro posible motivo es que, tal y como indica la fuente antes mencionada, Marcelino quiere cobrar tres millones de euros al año si acaba firmando el contrato. Ya sea por la vía laboral o por la monetaria, habrá que convencer a Rocco Commisso antes de cerrar esta operación.