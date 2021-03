Marcelino se marchó enfadado; Mendilibar, satifecho con el punto

El empate entre el Athletic y el Eibar dejó mejor sabor de boca a los 'armeros' que a los 'leones'. Al menos así lo mostraron los protagonistas tras el final del partido.

Yuri fue el encargado de hablar por parte de los bilbaínos. "No ha sido nuestro mejor partido, creo que nuestro gol nos ha relajado un punto, ellos, como es lógico por la situación en la que están, han metido un poco más de intensidad", confesó.

"Sin sufrir, pero han sido mejores que nosotros. La segunda ha sido más igualada y ha faltado el último pase. Sensaciones un poco amargas pero sabemos lo que nos vienen, partidos muy importantes", sentenció en 'Movistar LaLiga'.

Marcelino, en rueda de prensa, mostró su pesar por la imagen de su equipo: "No me ha gustado lo que he visto en el campo y, por lo tanto, estoy triste. Me jugaría cualquier cosa a qué en los partidos que vienen no va a suceder esto, pero lo que hay que preguntarse es por qúe ha sucedido esto hoy. No podemos jugar a rachas. Debemos preguntarnos por qué lo hacemos así".

Tras este partido, el Athletic afronta ya las dos finales de Copa del Rey. Seguimos siendo un equipo sólido, pero no podemos regalar goles como hemos hecho. No tengo duda de que de cara a la final vamos a llegar mentalmente y futbolísticamente muy bien. Está claro que una parte de nuestra mente estaba allí, aunque no es lo que más me gusta", indicó.

Kike García, por su parte, vio el lado positivo del reparto de puntos: "Cortamos la racha negativa que teníamos, este punto nos tiene que fortalecer en un campo complicado contra un gran equipo. Si creemos en nuestra idea llegarán los puntos".

"Todo el equipo debe creer hasta el final. Llevamos varios partidos encajando goles por saque de banda, tenemos que ser más contundente en las dos áreas. El equipo ha aguantado y tenemos que salir fuertes mentalmente de aquí", añadió el delantero del Eibar.

En la misma sintonía está José Luis Mendilibar. "El empate está bien. Es verdad que todavía tienen que jugar todos los demás rivales, pero en el primer tiempo hemos estado bien y en el segundo hemos sufrido", dijo.

"Hemos terminado sin crear peligro en el área contraria, esto es lo que me preocupa, no hemos sido capaces de dar tres pases seguidos. En el segundo tiempo los extremos no han sacado centros, otra cosa es que después los rematemos o no", confesó sobre sus temores.

"Espero que nos sirva para coger confianza, jugar más tranquilos y ser agresivos. También nos va a venir bien para recuperar a la gente lesionada", sentenció Mendilibar.