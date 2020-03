Marcelino y Emery creen en que la remontada 'che'

Marcelino y Emery acudieron en Valencia a la Gala del deporte 'Yo soy noticia' y conversaron antes de dar sus opiniones sobre el vital encuentro que afronta el Valencia y que ha estado marcado por el coronavirus. Las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana decidieron que el encuentro se juegue a puerta cerrada debido a que el Atalanta procede de una de las zonas de Italia más afectadas por esta enfermedad.

Marcelino, que arrancó la temporada como entrenador del Valencia y que fue destituido por el máximo accionista Peter Lim, señaló que una remontada se consigue "jugando y ganando, es lógico que el cuerpo técnico y los futbolistas sean los primeros en creer porque es la única manera de lograrlo".

"Es una pena jugar sin público un partido de este nivel, para los futbolistas de los dos equipos y en la primera competición de clubes a nivel mundial que no se pueda desarrollar dentro de la normalidad. También para la afición no disfrutar de un partido de Champions es un fastidio, pero si así se decide, no somos quien nosotros para decir lo contrario", añadió.

También se refirió a la posible decisión de que se juegue a puerta cerrada en la competición española si va en aumento el número de afectados: "No es mi labor decidir ese tipo de decisiones. Estamos ante una enfermedad, estamos hablando de la salud, a partir de ahí, el Gobierno de acuerdo con las Federaciones correspondientes del país y a nivel mundial deciden, y los profesionales y el resto de personas debemos acatar esas decisiones".

"No es lo normal pero son situaciones que surgen en la vida y que hay que afrontarlas. Ojalá no hubiera coronavirus, con lo que está generando a todos los niveles en la sociedad, y que el deporte y el fútbol se pudiera desarrollar normalmente", agregó.

El entrenador asturiano, actualmente sin equipo, no quiso desvelar si ya tiene equipo para la próxima temporada, tras los rumores que apuntaban a que dirigirá al Milan. "No sé si me veré pronto en un banquillo, cuando se dé por todas las partes las condiciones que se necesitan para desarrollar un buen proyecto", indicó.

Por su parte, Unai Emery indicó sobre el partido del Valencia ante el Atalanta que "jugando con la afición el equipo podría tener más opciones de remontar el 4-1, pero también es verdad que la motivación es muy grande. Lo mejor sería con el público, pero han decidido que no sea así, aunque el Valencia tiene capacidad para llevar el partido hacia su lado".

"Hay que tener ciertas experiencias pasadas para convencerte de la remontada y las hay. Leía a Juan Antonio Pizzi que hay que creer, él tiene experiencia, en un caso contra nosotros (cuando dirigía al Sevilla) estuvo a punto de hacerlo, y el Valencia puede hacerlo, puede ser un día histórico y lo tiene que afrontar como tal", apostilló.

Preguntado por su opinión al respecto de que el partido se juegue a puerta cerrada, el técnico vasco indicó que "los que tienen que decidir son los responsables y lo hacen desde una máxima responsabilidad". El entrenador considera que "lógicamente perjudica al Valencia" porque jugar ante la hinchada es un plus más. "Hay que respetar las decisiones de los máximos responsables de Sanidad", concluyó.