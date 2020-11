Marcelo, 14 años de blanco: "Mi familia no se lo creyó"

Marcelo, en declaraciones a 'The Players Tribune', ha mostrado el lado más personal de su fichaje el 15 de noviembre de 2006 por el Real Madrid. El brasileño reconoció que ni su familia se lo creyó.

"Juro por Dios que creía que iba allí sólo para tener una conversación...", empezó señalando Marcelo, que atraviesa un momento complicado por su irregular rendimiento y su suplencia en la sombra de Mendy.

"Cuando llegué al encuentro con el club, vi los contratos con el símbolo del Real Madrid arriba y los firmé rápido. Entonces unos hombres trajeados me llevaron directamente al campo. Me presentaron a la prensa ese día y yo no tenía ni idea de que iba a ser mi presentación. Mi familia en Brasil no se lo creyó hasta que vio la noticia en 'Globoesporte", concluyó.

En total, Marcelo ha cosechado 22 títulos: cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, cinco Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

Su etapa en el Madrid ha estado marcada, especialmente con Zidane en el banquillo, por los éxitos cosechados. Sin embargo, el brasileño también ha atravesado algunos altibajos que ha sabido superar para regresar a su mejor nivel y ser indiscutible en el esquema 'merengue'.