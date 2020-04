Marcelo Díaz piensa jugar hasta los 38

Sin competiciones de por medio, los jugadores se dedican a entrenar en casa y, de paso, se entretienen con las redes sociales.

Marcelo Díaz quiso acercarse a sus hinchas e hizo un directo de Instagram. En él, respondió a las preguntas de sus seguidores.

Al futbolista le preguntaron por su retirada y fue claro: "Me he propuesto jugar hasta los 38 años. Ahora tengo 33 y me siento bien físicamente, ojalá las piernas me acompañen".

Además, reveló dónde le gustaría acabar su carrera profesional. "Mi intención es volver a Universidad de Chile y retirarme ahí, como todos saben, pero no depende de mí. Uno puede tener muchas intenciones, pero no siempre se dan las cosas como quieres...", reveló.