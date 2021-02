Marcelo Gallardo deja dudas sobre su futuro

River Plate ya se está preparando para el inicio de la temporada y antes del partido de la Copa Argentina pasó Marcelo Gallardo por rueda de prensa para dejar algunas dudas.

"No vengo a decir mi continuidad y no presiono a nadie. Evalúo y veo si todos tenemos el deseo de ir para el mismo lado. Estamos trabajando en eso y el mercado no es fácil", dijo.

Para el técnico de River, seguir "significa mantener el entusiasmo" en una competición cuyo nivel es muy alto.

Marcelo Gallardo apuntó que Jonatan Maidana se ha puesto en contacto con él y es un jugador al que no le va a cerrar las puertas. Por otro lado, Palavecino está a punto de aterrizar en River.