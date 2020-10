Marcelo Martins reculó en sus palabras hacia Leo Messi

Marcelo Martins protagonizó una polémica al final del partido entre Bolivia y Argentina en el que el jugador boliviano se dirigió a Lionel Messi de forma muy airada. Sin embargo, el delantero de Cruzeiro quiso acalarar la polémica y pidió disculpas por sus formas.

"Con Messi no tengo ningún tipo de problema . Él me parece una excelente persona", reconoció Martins, y agregó que las cosas que pasan en la cancha se quedan ahí entre los jugadores , en declaraciones que recogió 'El Gráfico'.

Además, asumió su error y expresó su decepción consigo mismo. "No fue un buen ejemplo, como jugador profesional no puede pasar ese tipo de cosas en un campo de juego. Disculpas si me excedí ", dijo.

Por último, aclaró que el duelo entre Bolivia y Argentina se trata de un partido muy caliente desde hace mucho tiempo: "Obviamente hay mucha rivalidad entre ambas selecciones, nosostros siempre la vamos a tener. En La Paz, hace 15 años que ellos no nos ganaban".