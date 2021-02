Marcelo no pierde el ánimo: "Cada día que pasa me siento mejor"

Los problemas en la enfermería del Madrid no paran. El conjunto blanco está bajo mínimos después de sufrir una plaga que se ha llevado a futbolistas más que importantes.

El último en caer ha sido Marcelo. El brasileño, que tuvo su oportunidad ante el Getafe jugando de interior zurdo, sufrió una repentina lesión en el sóleo izquierdo y se ha visto obligado a parar.

El lateral no está teniendo muchas oportunidades y esto ha sido el remate. Es una situación muy delicada, pero eso no le quita la sonrisa al ex futbolista de Fluminense.

Marcelo, a través de su Instagram, ha querido darle las gracias a sus seguidores por todo el apoyo recibido: "Cada día que pasa me siento mejor. Muchas gracias por los mensajes de cariño. De aquí a poco estaré de vuelta y más fuerte".

El brasileño quiso mostrar su mejor cara mientras trabaja para volver cuanto antes a los entrenamientos con el Madrid. El objetivo no es otro que recuperar la confianza de Zidane.