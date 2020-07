Marcelo se pierde lo que queda de Liga

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Marcelo por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor izquierdo. Pendiente de evolución", rezaba el parte oficial.

No es habitual que los clubes faciliten el tiempo de baja y así volvió a ocurrir, si bien se trata de una dolencia que no le librará de al menos dos semanas de baja. Con la última jornada fijada para el domingo 19 de julio, el brasileño no tendrá tiempo de restablecerse.

Además, hablamos de una nueva lesión muscular esta temporada, que ha venido bastante desgraciada para el defensor: es la sexta ocasión en que cae Marcelo por dolencias similares. La última había tenido lugar en el Villamarín, tan solo unos días antes de que la pandemia echara temporalmente la persiana al mundo del fútbol.

Curiosamente, aquella última dolencia le habría impedido jugar la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el City, y ahora el objetivo de los servicios médicos es que pueda recuperarse para el 7 de agosto, cuando los de Zidane busquen revertir el 1-2 de la ida.

Cabe recordar que para dicho encuentro el Madrid tendrá garantizada la ausencia, por sanción, de Sergio Ramos, por lo que la baja de Marcelo podría dejar dos problemas destacados en la zaga.