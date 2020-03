Marcelo se retiró lesionado a una semana de visitar al City

Fue una situación un tanto extraña. Marcelo, cuya titularidad causó cierta controversia, y cuyo partido no fue del todo brillante, acababa de ser amonestado. Y mientras las asistencias del Betis antendían a Álex Moreno, el brasileño fue sustituido.

Marcelo se fue sin saludar a Mendy, y manteniendo una brevísima conversación con Zidane. El brasileño no cojeaba, o al menos no se le notaba. Y, de hecho, no fue él quien pidió el cambio, fue su capitán, Sergio Ramos.

Así pues, Marcelo podría estar lesionado, y por tanto su presencia en el encuentro contra el City de la próxima semana pasa a estar en el aire. Zidane pierde a uno de sus fijos, quién sabe por cuanto tiempo.

Es la tercera lesión que sufre Marcelo en la presente temporada. Se ha perdido 12 encuentros en las dos anteriores, disputando apenas 18 en todo el curso. El próximo partido del Madrid es el viernes, en el Bernabéu ante el Eibar. Y el martes siguiente, contra el City en el Etihad.

El Madrid aún no ha emitido un parte médico al respecto, pero las primeras informaciones adelantan que podría haber sufrido una lesión en los siempre complicados isquiotibiales.